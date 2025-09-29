"Non vedevo Francesca felice, sorrideva poco. Era un rapporto un po' spento, un parlarsi poco, condividere poco, non sentirsi priorità per l'altra persona": Raimondo Todaro ha parlato a Verissimo della separazione da Francesca Tocca, a cui è stato legato per circa 15 anni e con cui ha avuto nel 2013 la figlia Jasmine. L'insegnante di danza, 38 anni, ha smentito che tra i motivi della separazione ci sia la frequentazione di terze persone: "Non c'entrano altre persone, non c'è stato un motivo ben preciso per cui ci siamo separati". Raimondo Todaro non vede la possibilità di un ritorno con Francesca Tocca, 36 anni. "Se non ha funzionato una seconda volta, significa che c'era qualcosa che non andava, ne prendo atto e non vedo altre possibilità", spiega l'insegnante di danza, che aveva già vissuto una separazione dalla ballerina nel 2019.

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Raimondo Todaro a Verissimo.