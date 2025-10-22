“Essere madre per me è stato scoprire che il mio corpo non finiva alla mia pelle: c’è un pezzo in più, il più importante, senza il quale non sarei intera né viva".

Queste parole accompagnano un dolce post scritto da Virna Toppi sul suo profilo Instagram. La ballerina del Teatro alla Scala di Milano ha condiviso alcuni scatti in bianco e nero insieme alla figlia Asia, 2 anni.

Nella didascalia del post, Virna Toppi ha raccontato le emozioni provate nel diventare mamma: "Quando ho scoperto di aspettarla ero terrorizzata. Temevo che la mia vita piena, fitta di cose, si sarebbe spenta. Temevo di smettere di essere. Oggi so l’opposto: senza di lei non ci sarebbe niente. Non ci sarebbe un senso, non ci sarebbe la donna che sono ora, la versione di me che amo più di tutte quelle di prima e che è nata quando è nata lei".

Virna Toppi e Nicola Del Freo presentano a Verissimo la figlia Asia

Nel maggio 2025, Virna Toppi e Nicola Del Freo sono stati ospiti dello studio di Verissimo insieme alla figlia Asia.

La coppia di ballerini aveva raccontato la loro nuova vita da genitori: "È difficile, ma tanto emozionante. Sta andando benissimo anche se abbiamo dei ritmi serrati e siamo sempre di corsa".

Parlando di Nicola Del Freo come papà, la ballerina aveva dichiarato: "Ho sempre detto che fosse un uomo eccezionale, ma da papà ho modo di apprezzarlo ancora di più. Mi sono resa conto di quanto amore incondizionato può dare a nostra figlia, senza trascurare me".