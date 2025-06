"Chris Martin e Dakota Johnson si sono lasciati". Ad annunciarlo è People, che cita diverse fonti vicine alla coppia. "Questa volta sembra definitivo", ha dichiarato una delle fonti citate.

Insieme dal 2017, Chris Martin, 48 anni, e Dakota Johnson, 35 anni, convivevano dal 2021 nella villa del cantante a Malibu. Nel 2024 erano circolate voci di un fidanzamento ufficiale della coppia che sarebbe stata pronta a convolare a nozze "dopo anni di alti e bassi". Per il cantante sarebbe stato il secondo matrimonio, dopo quello dal 2003 al 2014 con Gwyneth Paltrow, con cui ha avuto i figli Apple (2004) e Moses (2006).

"Stiamo insieme da un bel po’, e ogni tanto usciamo, ma lavoriamo entrambi così tanto che è bello restare a casa, stare comodi e mantenere la privacy. La maggior parte delle feste si svolge dentro casa", aveva raccontato Dakota Johnson in un'intervista a proposito della loro relazione.

Di recente, Chris Martin si era aperto sui social, parlando dei problemi di salute mentale. "Di recente ho notato che molte persone, incluso me, stanno combattendo con la depressione, perciò ho deciso di condividere alcune delle cose che mi stanno aiutando durante il tour e in generale, nella speranza che magari possano servire anche ad altri", aveva detto il cantante, rivelando di usare alcune tecniche come il freeform writing - che consiste nello scrivere liberamente i propri pensieri per dodici minuti, per poi bruciare o gettare via i fogli -, la meditazione trascendentale e la propriocezione, efficace per combinare equilibrio fisico e mentale.