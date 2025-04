Chris Martin: "Soffro di depressione, ecco come la combatto"

Il frontman dei Coldplay ha condiviso sui social un video in cui spiega le tecniche adottate per stare meglio

Chris Martin soffre di depressione e ha deciso di condividere sui social un video in cui elenca alcune tecniche adottate per stare meglio. "Di recente ho notato che molte persone, incluso me, stanno combattendo con la depressione, perciò ho deciso di condividere alcune delle cose che mi stanno aiutando durante il tour e in generale, nella speranza che magari possano servire anche ad altri", ha annunciato nella clip registrata dopo un concerto della band a Hong Kong.

Tra i rimedi elencati dall'artista c'è il freeform writing, che consiste nello scrivere liberamente i propri pensieri per dodici minuti, per poi bruciare o gettare via i fogli. "È molto utile", ha ammesso prima di soffermarsi sull'importanza della meditazione trascendentale e della propriocezione, efficace per combinare equilibrio fisico e mentale. Quindi, Chris Martin ha citato il libro Il vantaggio dell'ossigeno di Patrick G. McKeown, il film Sing Sing e il metodo Costello, ideato da Jim Costello per supportare giovani persone con ADHD o autismo. Non è la prima volta che Chris Martin si sofferma sul tema della depressione. Stando ad alcune sue dichiarazioni, aveva già affrontato lo stesso disturbo nel 2014 dopo la separazione da Gwyneth Paltrow, con la quale è stato sposato per 11 anni.