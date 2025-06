Gerry Scotti diventerà nonno per la terza volta. Edoardo Scotti e la moglie Ginevra Piola sono in attesa del terzo figlio. L'annuncio è arrivato sui social con una serie di scatti al mare con i due figli e un pancione in vista: "Non c'è due senza tre".

Edoardo Scotti è nato nel 1992 dal matrimonio di Gerry Scotti e Patrizia Grosso, terminato nel 2009. Edoardo è sposato dal 2019 con Ginevra Piola. Nel 2020 sono diventati genitori di Virginia, rendendo Gerry Scotti nonno per la prima volta. Nel 2023 hanno accolto il secondo figlio Pietro. E ora sono pronti ad allargare di nuovo la famiglia.

Gerry Scotti ha parlato spesso a Verissimo dell'amore per i suoi nipotini. Dopo la nascita di Pietro, il conduttore, 68 anni, aveva detto: "Sono felicissimo per mio figlio, perché io sono figlio unico, mio figlio è figlio unico, e credo che entrambi abbiamo a volte sentito il peso di questa unicità, invece ora lui ha regalato a Virginia un fratellino e io sono felicissimo". Gerry Scotti si era anche augurato di diventare ancora nonno: "Ora spero nel terzo o in due gemellini. Spero non si fermino, vediamo. Se lo vorranno, io sono felice".