Davide Bonolis e Martina Dotti ospiti a Verissimo

Martina Dotti e Davide Bonolis

Nato a Roma il 7 giugno 2004 dal matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, terminato nel 2023, Davide Bonolis ha 21 anni e sta costruendo la propria strada come calciatore. Nel 2022, infatti, ha lasciato la casa dei genitori dopo aver firmato il contratto con la Triestina.

Martina Dotti ha 23 anni ed è una creator originaria di Brescia. Appassionata di sport, si è trovata spesso a seguire il calcio per lavoro.

Davide e Martina hanno reso pubblica la loro relazione nel giugno 2025, condividendo sui social alcuni scatti della vacanza trascorsa insieme a Formentera.