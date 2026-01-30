Natasha Stefanenko, il matrimonio con Luca Sabbioni: "Il nostro primo mesiversario"

Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni si baciano durante le loro nozze

Natasha Stefanenko celebra il primo mese dal matrimonio religioso con Luca Sabbioni condividendo su Instagram scatti romantici sulla spiaggia.

Nelle foto pubblicate sui social, Natasha indossa un elegante abito bianco lungo, mentre Luca una camicia bianca con le maniche arrotolate e pantaloni chiari in tonalità sabbia.

Le quattro immagini del carosello raccontano una sequenza: nella prima Natasha è di spalle in primo piano mentre guarda Luca che cammina verso di lei sulla battigia. Nella seconda i due si tengono per mano accennando un passo di danza sulla sabbia. Il terzo scatto mostra Luca che sostiene Natasha mentre lei si abbandona all'indietro ridendo, con le onde del mare che si infrangono alle spalle. Nell'ultima foto i due camminano abbracciati.

Stefanenko scrive: "Esattamente un mese fa abbiamo detto sì davanti a Dio… e oggi festeggiamo il nostro primo mesiversario con il cuore pieno di gratitudine e amore!".

Il matrimonio di Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno rinnovato le loro promesse nuziali dopo trent’anni dal loro primo matrimonio. La coppia, unita civilmente il 23 dicembre 1995, ha scelto di sposarsi nuovamente, questa volta con una cerimonia religiosa.

Natasha e il marito hanno deciso di celebrare le loro nozze bis in una cappella a Pitinga, in Brasile. La figlia Sasha ha fatto da testimone durante la cerimonia. La modella e conduttrice ha poi condiviso un video sui social media con alcune immagini della celebrazione: "Un assaggio di felicità, tratto dalla giornata più bella della nostra vita".

A pochi giorni dalle nozze religiose, Natasha aveva ricordato sui social il loro primo matrimonio civile, celebrato a Sant’Elpidio a Mare il 23 dicembre 1995: "30 anni fa ci siamo promessi amore eterno. Non sapevamo cosa ci avrebbe riservato la vita, ma sapevamo che l'avremmo vissuta insieme. Oggi, guardandoti, so che quella promessa è diventata la nostra verità più bella. Tra pochi giorni, diremo ancora una volta sì, questa volta in chiesa, con il cuore ancora più consapevole, ancora più innamorato".