Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo.

Sabato alle ore 16.30:

A Verissimo intervista, tra pubblico e privato, di una signora della musica italiana: Gigliola Cinquetti.



Ospite anche Daniele Pecci, protagonista maschile della nuova serie Una nuova vita. E, sempre dalla serie di Canale 5, sarà presente con la sua storia l’attore Alessandro Tersigni. E ancora, le mille sfumature e l’ironia di Valeria Graci e il nuovo capitolo di vita di una splendida quarantenne: Thais Wiggers.



Infine, spazio al dolore e alla ricerca di giustizia di Simonetta e Giuseppe Mendico, genitori di Paolo, che si è tolto la vita a soli 14 anni, lo scorso settembre.

Domenica alle ore 15.30:

Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta a Verissimo, per un ritratto a tutto tondo, uno dei conduttori più amati della tv: Carlo Conti. Sarà ospite per un racconto inedito anche l’ex tennista Fabio Fognini.



E ancora, sarà in studio Samira Lui, che ogni sera con Gerry Scotti entra nelle case degli italiani grazie a La Ruota della Fortuna. Inoltre, emozioni e musica con Kekko Silvestre dei Modà e Bianca Atzei, insieme nel nuovo singolo Ti amo ma non posso dirlo. Ospiti del talk, con i loro percorsi, anche Carolyn Smith e la modella Eva Riccobono.



Infine, Silvia Toffanin intervisterà l’eroe di Crans-Montana Paolo Campolo, che nel rogo di Capodanno, scoppiato nel locale Le Constellation, grazie al suo coraggio, ha salvato molti ragazzi intrappolati.