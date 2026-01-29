Un campione che, dopo aver portato in alto il tennis italiano, ha da poco annunciato il suo ritiro. Domenica 1 febbraio, Fabio Fognini si racconterà a Verissimo.
Nato a Sanremo il 24 maggio 1987, Fabio Fognini è uno dei tennisti italiani più rappresentativi degli ultimi vent’anni. Dopo il debutto nel professionismo nel 2004, nel luglio 2019 diventa il primo italiano a entrare nella Top 10 del ranking ATP dal 1979, raggiungendo la nona posizione mondiale.
Nel corso della sua carriera ha collezionato numerosi successi, conquistando nove titoli ATP in singolare e affermandosi soprattutto sulla terra battuta. Il trionfo più prestigioso arriva con la vittoria del Masters 1000 di Monte-Carlo, primo successo di questo livello per un tennista italiano.
In doppio, insieme al connazionale Simone Bolelli, Fognini ha vinto l’Australian Open 2015, diventando la prima coppia maschile italiana a conquistare un titolo del Grande Slam nell’Era Open.
Dopo una carriera ricca di soddisfazioni, ha recentemente annunciato il ritiro dal tennis professionistico.
Nella vita privata, Fabio Fognini è sposato con l’ex campionessa di tennis Flavia Pennetta, vincitrice degli US Open nel 2015, con la quale ha tre figli.