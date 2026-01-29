Il 29 gennaio Raffaella Fico ha compiuto 38 anni e sua figlia Pia - nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli - ha voluto celebrare il compleanno dell'amata mamma scrivendole una lettera. "Cara mamma - così inizia la dolce dedica di Pia condivisa da Raffaella Fico sulle sue storie Instagram - oggi compi 38 anni, ma per me sarai sempre la persona più forte e bella che conosca. Voglio dirti grazie per tutto ciò che hai fatto in questi anni, per i sacrifici, per il tuo amore infinito e per ogni volta che hai messo me prima di te. Ti voglio un bene immenso, anche se a volte non lo dimostro abbastanza".

Nella foto della lettera pubblicata sui social si legge: "Sei il mio punto di riferimento, la mia certezza, e voglio che tu sappia che ci sarò sempre per te, proprio come tu ci sei sempre stata per me. Oggi è il tuo giorno e meriti di viverlo con il sorriso, con amore e serenità. Meriti il meglio, perché sei il meglio. Ti auguro un compleanno pieno di abbracci sinceri e momenti felici. Ti amo tanto mamma, con tutto il cuore. Buon compleanno".