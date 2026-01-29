Il 29 gennaio Raffaella Fico ha compiuto 38 anni e sua figlia Pia - nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli - ha voluto celebrare il compleanno dell'amata mamma scrivendole una lettera. "Cara mamma - così inizia la dolce dedica di Pia condivisa da Raffaella Fico sulle sue storie Instagram - oggi compi 38 anni, ma per me sarai sempre la persona più forte e bella che conosca. Voglio dirti grazie per tutto ciò che hai fatto in questi anni, per i sacrifici, per il tuo amore infinito e per ogni volta che hai messo me prima di te. Ti voglio un bene immenso, anche se a volte non lo dimostro abbastanza".
Nella foto della lettera pubblicata sui social si legge: "Sei il mio punto di riferimento, la mia certezza, e voglio che tu sappia che ci sarò sempre per te, proprio come tu ci sei sempre stata per me. Oggi è il tuo giorno e meriti di viverlo con il sorriso, con amore e serenità. Meriti il meglio, perché sei il meglio. Ti auguro un compleanno pieno di abbracci sinceri e momenti felici. Ti amo tanto mamma, con tutto il cuore. Buon compleanno".
Oltre alla lettera scritta dalla figlia, Raffaella Fico ha condiviso sulle sue storie Instagram anche la foto di un tavolo con dei palloncini colorati e una torta, taggando il profilo social di Pia. A dicembre Pia ha compiuto 13 anni e per l'occasione mamma Raffaella le aveva dedicato queste tenere parole: "Mi riconosco nella tua determinazione, nel tuo amore, nella tua generosità, hai un cuore grande amore mio".
Ospite a Verissimo nel 2023, la showgirl aveva parlato del loro legame: "Abbiamo un rapporto stupendo, siamo amiche. Le lascio la libertà di scegliere e di poter far tutto".
Recentemente Raffaella Fico ha affrontato un difficile periodo dopo la perdita del bambino che aspettava con Armando Izzo. Ospite a Verissimo, la modella ha condiviso il suo doloroso vissuto: "Ero incinta di cinque mesi. Si sono rotte le acque prematuramente. È stato un vero parto con cinque ore di travaglio. Un dolore immenso. Fino all'ultimo chiedevo di sentire il battito del cuoricino e mi dicevano: 'Ti fai solo del male'".