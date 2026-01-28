

Nato a Firenze il 13 marzo 1961, da giovane lavora per una parentesi come bancario, salvo poi dedicarsi a tempo pieno alla sua vera passione, la radio. Dopo essersi fatto notare come disc jockey e speaker, negli anni Ottanta conosce e inizia a collaborare con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.



Il 1985 è l'anno del suo approdo in Rai, dove condurrà diversi programmi a partire dalla trasmissione musicale Hit Parade. Il suo successo è confermato anche negli anni Novanta, periodo in cui spazia tra la fascia preserale e la prima serata. Sarà lui a guidare il pubblico di Rai 1 nel nuovo millennio attraverso lo speciale Millennium.



Dopo un'esperienza trentennale in televisione, nel 2015 è per la prima volta alla guida del Festival di Sanremo, replicando il suo impegno a capo della kermesse musicale anche nei due anni a seguire. Tornerà a condurre il programma, raccogliendo l'eredità di Amadeus, nel 2025 e il prossimo febbraio guiderà la nuova edizione del Festival.



Nell'attesa, il conduttore è pronto a raccontarsi a Verissimo, durante la puntata in onda domenica 1 febbraio, alle 15.30, su Canale 5.