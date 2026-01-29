Samira Lui

Con il suo sorriso, la sua bellezza e la sua ironia è entrata nel cuore di milioni di italiani. Domenica 1 febbraio, Samira Lui sarà ospite a Verissimo.

Nata a Udine da madre italiana e padre senegalese, Samira è cresciuta con la mamma e i nonni, dopo che il padre ha lasciato la famiglia prima della sua nascita. Dopo aver conseguito il diploma all’Istituto per geometri, si è iscritta all’Università, affiancando agli studi la carriera di modella.

Nel 2017 ha partecipato a Miss Italia, rappresentando il Friuli Venezia Giulia e classificandosi al terzo posto, entrando così nel panorama televisivo nazionale. Dopo due edizioni nel ruolo di professoressa a L’Eredità, nel 2022 entra nel cast di Tale e Quale Show e, nel 2023, prende parte al Grande Fratello.

La vera consacrazione arriva, però, con La Ruota della Fortuna, dove, al fianco di Gerry Scotti, continua a conquistare il pubblico.