Un legame prezioso, nato con la musica e diventato un porto sicuro nei momenti difficili della vita. Kekko Silvestre, ospite insieme ai Modà, e Bianca Atzei si racconteranno domenica 1 febbraio a Verissimo.
Kekko Silvestre, pseudonimo di Francesco Silvestre, nasce a Milano nel 1978. Ha iniziato a studiare pianoforte a cinque anni e ha completato i suoi studi di musica classica a 13. Nel 2002 fonda i Modà, diventandone il frontman e autore di testi e musiche. Partecipa anche al Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2011, quando con Emma Marrone si è classificato secondo con Arriverà. Kekko Silvestre è sposato con Laura Valente ed è papà di Gioia, nata nel 2011, che gli sono state accanto anche nei momenti più difficili, segnati dalla depressione affrontata nel 2021.
Bianca Atzei, nome d'arte di Veronica Atzei, è nata a Milano nel 1987 da genitori di origini sarde. Ha iniziato a studiare canto da bambina, a otto anni, ascoltando Whitney Houston e Mariah Carey. L'esordio nel mondo della musica avviene nel 2012 con i singoli La gelosia e L'amore vero. Nel 2015 è uscito il suo primo album Bianco e nero. Partecipa al Festival di Sanremo 2017 con Ora esisti solo tu. Bianca Atzei è mamma di Noa Alexander, nato nel 2023, dalla relazione con Stefano Corti.
Bianca Atzei ha duettato con Kekko Silvestre nel brano La Gelosia e, nel corso della sua carriera, ha interpretato diversi brani scritti dal cantante come Il solo al mondo e Ora esisti solo tu.