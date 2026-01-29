Kekko Silvestre e Bianca Atzei

Kekko Silvestre, pseudonimo di Francesco Silvestre, nasce a Milano nel 1978. Ha iniziato a studiare pianoforte a cinque anni e ha completato i suoi studi di musica classica a 13. Nel 2002 fonda i Modà, diventandone il frontman e autore di testi e musiche. Partecipa anche al Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2011, quando con Emma Marrone si è classificato secondo con Arriverà. Kekko Silvestre è sposato con Laura Valente ed è papà di Gioia, nata nel 2011, che gli sono state accanto anche nei momenti più difficili, segnati dalla depressione affrontata nel 2021.

Bianca Atzei, nome d'arte di Veronica Atzei, è nata a Milano nel 1987 da genitori di origini sarde. Ha iniziato a studiare canto da bambina, a otto anni, ascoltando Whitney Houston e Mariah Carey. L'esordio nel mondo della musica avviene nel 2012 con i singoli La gelosia e L'amore vero. Nel 2015 è uscito il suo primo album Bianco e nero. Partecipa al Festival di Sanremo 2017 con Ora esisti solo tu. Bianca Atzei è mamma di Noa Alexander, nato nel 2023, dalla relazione con Stefano Corti.​

Bianca Atzei ha duettato con Kekko Silvestre nel brano La Gelosia e, nel corso della sua carriera, ha interpretato diversi brani scritti dal cantante come Il solo al mondo e Ora esisti solo tu.