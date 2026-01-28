Federica Pellegrini e Filippo Magnini, le dichiarazioni a Verissimo

"Non so perché abbia detto quelle parole, evidentemente le pensa davvero. Per me è stata una storia importante. Se decido di stare sei anni con una persona è perché è importante", aveva detto a Verissimo Federica Pellegrini, commentando le parole espresse in precedenza dall'ex Filippo Magnini in tv. "È stata una storia importante, travagliata, con tantissimi alti e bassi", aveva aggiunto la campionessa.



Ospite a Verissimo, Filippo Magnini ha replicato all'ex fidanzata, spiegando perché alla domanda se la loro fosse stata una storia importante aveva risposto, in passato, "più no che sì". "Non ho tirato fuori io l'argomento, ho risposto a una domanda. Non è il tempo con cui stai con una persona che determina se una storia è importante o no. A determinare se una persona è importante nella tua vita sono i fatti e le azioni. Se ripenso al doping, il mio momento difficile, io stavo ancora con Federica ed eravamo in casa insieme. Su quella vicenda le persone importanti della mia vita avevano preso una posizione. Lei non ha detto niente pur sapendo che io ero innocente. Una persona che ha preferito il silenzio, un silenzio accusatorio, non può essere tra le persone importanti della mia vita", ha spiegato l'ex nuotatore.