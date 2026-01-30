Matilde Brandi con le figlie Aurora e Sofia

Nella didascalia, Matilde scrive: "Oggi è un altro traguardo importante, figlie mie, 20 anni! Voi siete la mia luce, il mio vivere la mia gioia! La vita senza di voi non avrebbe senso perché voi siete il senso della vita ! Accompagnarvi ogni giorno mano nella mano è il regalo più bello che Dio potesse darmi! Mamma sarà sempre con voi e vi starà sempre vicino anche se andate in capo al mondo!". La showgirl aggiunge: "Le mie amiche lo sanno, voglio farvi la spesa quando ne avrete bisogno e non potrete perché lavorerete o avrete tanti bambini e sarete impegnate! Sono cresciuta così, con questi valori, è sbagliato? Buon compleanno cucciole di mamma ".

Le immagini ripercorrono la crescita delle ragazze attraverso diverse fasi della vita: dalle foto da bambine, fino agli scatti più recenti. Tra tutte, spicca la foto davanti a una grande torta a piani decorata con rose rosse e i loro nomi, "Aurora" e "Sofia".

Matilde Brandi ha avuto Aurora e Sofia nel 2006 dalla relazione con Marco Costantini, terminata nel 2020. La showgirl aveva presentato le figlie a Verissimo quando erano diventate maggiorenni, ammettendo: "Non sono pronta a vederle andare via". Matilde aveva aggiunto: "Le mie figlie già l'anno scorso hanno vissuto sei mesi a Boston. Io sono una mamma che vorrebbe vivere sopra di loro e coccolarle, però capisco che le esperienze all'estero servano per la loro crescita".

A proposito di Matilde come mamma, Aurora e Sofia avevano rivelato: "È una mamma bravissima, ma a volte parte qualche urlo perché noi due sorelle litighiamo spesso per tutto".

Sempre a Verissimo, Matilde Brandi aveva annunciato che sposerà Francesco Tafanelli: "Ci sposeremo il 10 novembre 2026. Abbiamo scelto questa data perché il 10 novembre è il giorno in cui ci siamo conosciuti". Per la showgirl sarà il primo matrimonio, mentre per Francesco il terzo.

Prima del grande passo, la coppia andrà a convivere: "Sono emozionata, questa casa l'abbiamo voluta fortemente e l'abbiamo pensata soprattutto per i nostri figli. Non sarà un nido d'amore per noi, ma una casa per i nostri figli".