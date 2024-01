Matilde Brandi, gli auguri alle figlie Aurora e Sofia per i 18 anni: "Siete la mia vita"

Matilde Brandi ha dedicato sui social un dolce messaggio di auguri alle figlie Aurora e Sofia, in occasione del loro 18esimo compleanno.

"Siete la mia vita, vi amo più di ogni cosa al mondo! 18 anni... auguri cucciole di mamma", ha scritto la showgirl, aggiungendo due cuori a corredo di uno scatto con le figlie avute nel 2006 con l’ex compagno Marco Costantini.

Tra i tanti commenti al post, anche quello di numerose amiche e colleghe. "Auguri meraviglie, vi voglio bene!", ha scritto Manila Nazzaro. "Auguri bellissime e splendide ragazze", ha commentato Angela Melillo."Che belle e che impressione, le ho viste nascere e ora sono due splendide ragazze! Tanti auguri", ha scritto, invece, Tosca D’Aquino, mentre Laura Freddi ed Elisabetta Gregoraci hanno aggiunto alcuni cuori.

Ospite nel 2021 a Verissimo, Matilde Brandi aveva parlato della fine della sua storia con l'ex compagno, durata 17 anni, e aveva condiviso con Silvia Toffanin il suo amore per le figlie.

"Marco mi ha lasciata, quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ho trovato un muro. Gli dicevo: 'Sono tornata a casa da te e dalle bambine!', ma ho trovato un uomo molto freddo nei miei confronti. La nostra unione è stata un percorso di alti e bassi, abbiamo passato tante crisi. L'anello che aspettavo non è mai arrivato".

"Con le ragazze è un padre meraviglioso, ma quello che mi dispiace è che sono stata io a chiedergli, tramite un messaggio, se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di no, senza mai dirmelo in faccia. Non abbiamo avuto nemmeno un confronto; se ne è andato e non è più tornato e ora ci sentiamo solo per le bambine", aveva aggiunto la showgirl, che oggi ha ritrovato l'amore accanto a Francesco.