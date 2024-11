Matilde Brandi annuncia: "Nel 2026 sposerò Francesco"

Matilde Brandi sposerà Francesco. Ad annunciarlo è la stessa showgirl, 55 anni, a Verissimo: "Ci sposeremo il 10 novembre 2026".

"Abbiamo scelto questa data perché il 10 novembre è il giorno in cui ci siamo conosciuti", spiega Matilde Brandi, che dirà sì per la prima volta. Per Francesco invece sarà il terzo matrimonio.

Prima del grande passo, la coppia andrà a convivere: "Sono emozionata, questa casa l'abbiamo voluta fortemente e l'abbiamo pensata soprattutto per i nostri figli. Non sarà un nido d'amore per noi, ma una casa per i nostri figli".