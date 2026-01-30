Federica Pellegrini e Matteo Giunta tornano a casa dall'ospedale con Matilde

Nella foto, scattata all'interno di un ascensore, Federica è accanto a Matteo. La piccola Matilde è tenuta in braccio dal padre. La didascalia accompagna l'immagine con una sola parola: " Casa " seguita da un cuore.

La campionessa di nuoto e l'allenatore avevano parlato a Verissimo del recente ricovero in ospedale della figlia. Federica aveva raccontato: "Matilde soffre di convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un'eternità. Gira gli occhi all'indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde".

Dello scorso ricovero avvenuto a dicembre, la campionessa aveva raccontato: "Non era la prima volta che capitava. Io ero a casa con Matilde e mia mamma, perché Matteo era via per lavoro. Ho detto: 'Mamma dobbiamo andare', abbiamo avvolto la bambina in una coperta e siamo andati in ospedale così com'era, senza scarpe e con una maglietta a maniche corte".

Nonostante riesca a gestire con lucidità questi momenti di crisi, Federica, in dolce attesa di un'altra bambina che nascerà a inizio aprile, non aveva negato la paura per la figlia: "I medici ci hanno spiegato che queste convulsioni hanno il loro corso. Rispetto ad altri genitori, noi non possiamo vivere l'influenza come una cosa normale, dobbiamo sempre tenere Matilde monitorata".