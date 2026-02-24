Federica Pellegrini e la gravidanza: "Ora riposo in vista della prossima avventura"

Maternità 24 febbraio 2026

Incinta della sua seconda figlia, la campionessa condivide sui social alcuni scatti con i ricordi della sua recente esperienza alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina

Federica Pellegrini

All'ottavo mese di gravidanza, Federica Pellegrini, 37 anni, pubblica su Instagram alcune foto ricordo della sua recente esperienza alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La campionessa, infatti, fa parte del Comitato Olimpico Internazionale. "I Giochi Olimpici sono finiti, e le emozioni sono state tante - scrive Federica Pellegrini a corredo del carosello social - Sono così orgogliosa di quello che visto, sentito, di quello che hanno saputo fare gli atleti e l’Italia. Ora, forse, a otto mesi e mezzo posso riposarmi in vista della prossima avventura". Negli scatti condivisi su Instagram, anche alcuni affetti di Federica Pellegrini, come il marito Matteo Giunta, e i genitori Cinzia e Roberto Pellegrini.

Federica Pellegrini con la mamma Cinzia