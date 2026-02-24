Federica Pellegrini e la gravidanza: "Ora riposo in vista della prossima avventura"

All'ottavo mese di gravidanza, Federica Pellegrini, 37 anni, pubblica su Instagram alcune foto ricordo della sua recente esperienza alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La campionessa, infatti, fa parte del Comitato Olimpico Internazionale. "I Giochi Olimpici sono finiti, e le emozioni sono state tante - scrive Federica Pellegrini a corredo del carosello social - Sono così orgogliosa di quello che visto, sentito, di quello che hanno saputo fare gli atleti e l’Italia. Ora, forse, a otto mesi e mezzo posso riposarmi in vista della prossima avventura".
Negli scatti condivisi su Instagram, anche alcuni affetti di Federica Pellegrini, come il marito Matteo Giunta, e i genitori Cinzia e Roberto Pellegrini.
In dolce attesa della sua seconda figlia che nascerà a inizio aprile, Federica Pellegrini è già mamma della piccola Matilde, nata a gennaio 2024. Pochi giorni prima della sua partenza per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, la campionessa aveva pubblicato su Instagram una foto insieme al marito Matteo Giunta scattata mentre tornavano a casa dall'ospedale con la figlia Matilde.
La coppia aveva parlato a Verissimo di un precedente ricovero in ospedale della primogenita. Federica Pellegrini aveva raccontato: "Matilde soffre di convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un'eternità. Gira gli occhi all'indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde".
A Verissimo, Federica Pellegrini aveva condiviso le emozioni di diventare mamma per la seconda volta. Riguardo la scelta del nome della sua seconda figlia, la Divina aveva spiegato: "Questa volta il nome l'ha scelto Matilde. È un'appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare la cui protagonista è entrata nelle nostre vite".