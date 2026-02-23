"Mi ricordo che nel 2012 durante le prove di Sanremo non vedevo bene. Poi ho iniziato a tremare di notte. Dormivo con il mio compagno e mi ricordo di aver chiamato mia mamma per chiederle di dormire con me": Noemi ha parlato a Verissimo del difficile periodo in cui ha sofferto di derealizzazione.

"Sentivo una sensazione di distacco, mi sentivo sotto a una campana di vetro. La mia casa discografica mi ha portato due volte in pronto soccorso in quel periodo perché stavo malissimo", ha raccontato la cantante, 44 anni, che è riuscita a superare quel momento grazie a un percorso di terapia: "All'inizio avevo paura di fare un percorso psicologico, pensavo di risolverla da sola. Quando poi ho iniziato il percorso, è stato incredibile, perché ho ricominciato a vivere".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Noemi a Verissimo.