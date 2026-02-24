Oriana Sabatini, le foto con il pancione e Paulo Dybala

Oriana Sabatini e Paulo Dybala posano mostrando il pancione della gravidanza | Instagram: @orianasabatini

Oriana Sabatini e Paulo Dybala, in attesa della loro prima figlia, condividono su Instagram nuovi scatti che mostrano il pancione in un servizio fotografico romantico sotto la pioggia.

Oriana e Paulo, sposati da luglio 2024, avevano condiviso con i fan la gioia della gravidanza lo scorso settembre con un video dolcissimo che mostrava l’ecografia.

Ospite a Verissimo nell'aprile dello stesso anno, Oriana Sabatini aveva parlato dell'imminente matrimonio: "Sposarmi è sempre stato il sogno della mia vita. Io dico sempre a Paulo che questo è come il mio mondiale. Posso morire in pace".

Paulo Dybala aveva anche mandato un affettuoso videomessaggio durante la trasmissione.: "Sono molto felice di essere il tuo fidanzato e di quello che condividiamo. Ti amo tantissimo".