William e Kate “re e regina” dei Bafta 2026

William e Kate sono tornati sul red carpet dei BAFTA Film Awards, gli Oscar del cinema britannico, attirando immediatamente l’attenzione e donando un’immagine di eleganza coordinata durante la loro prima uscita pubblica insieme dopo lo scandalo che ha travolto la royal family con l’arresto dell'ex principe Andrea.
Seppur la presenza della coppia non sorprende per la carica di William come presidente della British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), il principe e la principessa di Galles sono da anni tra gli ospiti più attesi dell'evento. E, in questo momento delicato, hanno scelto di mostrarsi uniti anche attraverso la moda: il perfetto richiamo cromatico tra la fascia in velluto bordeaux dell’abito Gucci della principessa e la giacca da sera in velluto, nella stessa tonalità, indossata dal principe, conferisce al coordinamento un risultato discreto e senza eccessi.
La principessa, inoltre, non perde occasione per rimarcare un tratto che ormai la contraddistingue: riutilizzare abiti già sfoggiati in precedenti occasioni pubbliche; appositamente per i BAFTA 2026, infatti, Kate ha riproposto un abito già visto nel 2019. A completare il look, gioielli dal forte valore storico e simbolico come il bracciale della regina Mary, i vistosi orecchini pendenti creati da Cartier, già appartenuti alla regina Elisabetta II, e l’immancabile anello con zaffiro blu. William, dal canto suo, ha reinterpretato con personalità il dress code, scegliendo una giacca da sera bordeaux abbinata a pantaloni neri classici.