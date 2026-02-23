William e Kate “re e regina” dei Bafta 2026

William e Kate sono tornati sul red carpet dei BAFTA Film Awards, gli Oscar del cinema britannico, attirando immediatamente l’attenzione e donando un’immagine di eleganza coordinata durante la loro prima uscita pubblica insieme dopo lo scandalo che ha travolto la royal family con l’arresto dell'ex principe Andrea .

Seppur la presenza della coppia non sorprende per la carica di William come presidente della British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), il principe e la principessa di Galles sono da anni tra gli ospiti più attesi dell'evento. E, in questo momento delicato, hanno scelto di mostrarsi uniti anche attraverso la moda: il perfetto richiamo cromatico tra la fascia in velluto bordeaux dell’abito Gucci della principessa e la giacca da sera in velluto, nella stessa tonalità, indossata dal principe, conferisce al coordinamento un risultato discreto e senza eccessi.

La principessa, inoltre, non perde occasione per rimarcare un tratto che ormai la contraddistingue: riutilizzare abiti già sfoggiati in precedenti occasioni pubbliche; appositamente per i BAFTA 2026, infatti, Kate ha riproposto un abito già visto nel 2019. A completare il look, gioielli dal forte valore storico e simbolico come il bracciale della regina Mary, i vistosi orecchini pendenti creati da Cartier, già appartenuti alla regina Elisabetta II, e l’immancabile anello con zaffiro blu. William, dal canto suo, ha reinterpretato con personalità il dress code, scegliendo una giacca da sera bordeaux abbinata a pantaloni neri classici.