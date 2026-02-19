Arrestato l'ex principe Andrea, la reazione di Re Carlo: "La legge deve fare il suo corso"

È stato arrestato l' ex principe Andrea . Lo riportano la Bbc e altri media britannici. L'arresto è avvenuto nel giorno del 66esimo compleanno del fratello minore di Re Carlo. La polizia è arrivata a Sandringham, nel Norfolk, dove Andrea Mountbatten-Windsor vive da quando ha lasciato Windsor.

Dopo la notizia dell'arresto di Andrea Mountbatten-Windsor, re Carlo ha rilasciato un comunicato ufficiale. "Ho appreso con la più profonda preoccupazione la notizia riguardante Andrew Mountbatten-Windsor e i sospetti di cattiva condotta nell’esercizio di una funzione pubblica. Ciò che ora seguirà è il processo completo, equo e appropriato attraverso il quale questa vicenda sarà indagata nel modo corretto e dalle autorità competenti", ha scritto Carlo III in una nota.

"A questo proposito, come ho già detto in precedenza, essi hanno il nostro pieno e totale sostegno e la nostra collaborazione. Desidero affermarlo chiaramente: la legge deve fare il suo corso. Mentre questo processo prosegue, non sarebbe opportuno per me commentare ulteriormente la questione. Nel frattempo, la mia famiglia ed io continueremo nel nostro dovere e nel nostro servizio verso tutti voi", ha aggiunto il sovrano.