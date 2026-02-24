Foto storica in bianco e nero di Sinisa Mihajlovic con la moglie Arianna e i figli piccoli su una barca durante una vacanza estiva in Sardegna | Instagram: @ariannamihajlovic

Arianna Mihajlović condivide su Instagram una foto amarcord che ritrae Sinisa Mihajlovic insieme a lei e a due dei loro figli durante una gita in mare in Sardegna, accompagnata dalla didascalia: "La Sardegna che amavi tanto".

Ospite di Verissimo a gennaio 2024, Arianna Mihajlović aveva condiviso i suoi ultimi ricordi con Siniša: "Ti amo me lo sono fatto dire io. Perché stava parlando con il medico, non sapevo come fare, non riuscivo a dirglielo per prima e allora ho detto adesso devo trovare qualcosa per farmelo dire. (...) Siniša si è rivolto al medico e ha detto Luca, ti voglio un mondo di bene. E io scherzando ho detto Scusa, ma a lui stai dicendo che vuoi bene e a me niente? Lui mi ha detto A te ti amo, è diverso", aveva confidato a Silvia Toffanin.

Sinisa Mihajlovic è scomparso nel dicembre 2022 dopo una lunga battaglia contro la leucemia, lasciando la moglie Arianna e cinque figli.