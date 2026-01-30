Özge Özpirinççi, attrice turca amatissima anche in Italia grazie alla sua interpretazione di Bahar nella serie La forza di una donna, pubblica su Instagram due rare foto della figlia Mercan. L'artista, 39 anni, pubblica sui social un carosello di scatti che immortalano alcuni momenti di svago, compresi due che ritraggono la figlia mentre fa arrampicata su una struttura artificiale per bambini. Mercan è nata nel 2022 dall'amore tra Özge Özpirinççi e il marito, l'attore turco Burak Yamantürk.
Ospite a Verissimo lo scorso anno, Özge Özpirinççi ha parlato della sua relazione con l'attore Burak Yamantürk, a cui è legata dal 2014. Del loro primo incontro sul set, l'attrice turca, 39 anni, ricorda: "Non voglio dire che sia stato amore a prima vista - perché credo che il colpo di fulmine sia una forma di attrazione primitiva -, però la prima volta che l'ho visto sono rimasta molto colpita. Ho sentito prima la sua voce, poi mi sono girata e l'ho visto ed è stato come un pugno in pancia".
Özge Özpirinççi ha sposato Burak Yamantürk nel 2021, dopo sette anni di relazione, e nel 2022 sono diventati genitori di Mercan. Riguardo il tema della maternità, Bahar di La forza di una donna ha raccontato: "È il viaggio più bello che si possa fare per trovare la versione migliore di noi stessi. È molto faticoso, ma credo che possa essere l'occasione di una grandissima trasformazione. Mercan ha portato quella luce nella mia vita che mi ha fatto rivalutare tutte le mie priorità".