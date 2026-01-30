Ozge Ozpirincci

Mercan, la figlia di Ozge Ozpirincci

Özge Özpirinççi, l'amore per il marito e la figlia raccontato a Verissimo

Ospite a Verissimo lo scorso anno, Özge Özpirinççi ha parlato della sua relazione con l'attore Burak Yamantürk, a cui è legata dal 2014. Del loro primo incontro sul set, l'attrice turca, 39 anni, ricorda: "Non voglio dire che sia stato amore a prima vista - perché credo che il colpo di fulmine sia una forma di attrazione primitiva -, però la prima volta che l'ho visto sono rimasta molto colpita. Ho sentito prima la sua voce, poi mi sono girata e l'ho visto ed è stato come un pugno in pancia".



Özge Özpirinççi ha sposato Burak Yamantürk nel 2021, dopo sette anni di relazione, e nel 2022 sono diventati genitori di Mercan. Riguardo il tema della maternità, Bahar di La forza di una donna ha raccontato: "È il viaggio più bello che si possa fare per trovare la versione migliore di noi stessi. È molto faticoso, ma credo che possa essere l'occasione di una grandissima trasformazione. Mercan ha portato quella luce nella mia vita che mi ha fatto rivalutare tutte le mie priorità".

