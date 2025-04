Senza Cri ospite a Verissimo

Le sue canzoni racchiudono tutta la sua libertà d’animo: direttamente da Amici24 Senza Cri vi aspetta a Verissimo sabato 26 aprile alle 16.30 su Canale 5.

Cristiana Carella, questo il vero nome di Senza Cri, è nata a Brindisi nel 2000, ma vive a Milano. Si è presentata alle audizioni di Amici con il suo inedito Madrid, venendo ammessa nel programma. È stata seguita nella scuola da Lorella Cuccarini con cui ha instaurato un rapporto profondo. L'insegnante ha sempre supportato la sua allieva anche nei momenti di crisi che ha vissuto Cristiana all'interno della scuola sia durante il pomeridiano che nella fase serale del programma.

Eliminata nel corso della puntata di sabato 19 aprile, Senza Cri ha affidato, qualche giorno dopo, ai social le sue emozioni. "Lo so, ci ho messo un po’. Le parole a volte dovrebbero trovare il modo di sciogliersi come una treccia appena togli l’elastico eppure finiscono per annodarsi, come una cravatta. Difficile per certi versi, ma quando impari il trucco diventa meno complicato. Proverò a dire allora che Amici per me è stato un flusso, un correre incontro a tutto ciò che di me non avevo ancora messo alla prova. Ho attraversato questo viaggio con la voglia e anche la fatica di scoprirmi e di accettarmi in tutti i miei limiti. Decisamente l’ho vissuto mettendomi completamente a nudo, nel bene e nel male. Non ho mai saputo scindere la persona dal personaggio, ho deciso di mostrare la mia complessità e la molteplicità della mia anima, la mia verità. Amici mi lascia un mondo di amore, di amicizia, di entusiasmo, di curiosità, di nozioni, emozioni forti, lacrime e sorrisi", ha scritto la cantante, ringraziando per il sostegno tutto il programma, in primo luogo Maria De Filippi e la sua insegnante Lorella Cuccarini.

Anche Lorella Cuccarini ha voluto salutare attraverso i social la sua allieva: "Cara Cri, hai affrontato questo serale con tante difficoltà e secondo me meritavi di più, ma sono certa che questa esperienza ti aiuterà moltissimo. Hai un talento incredibile e una sensibilità unica: non dimenticarlo mai. Sono pronta ad essere la tua fan numero 1 anche qui fuori".