Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli ricordano a Verissimo la loro mamma Eleonora Giorgi a un anno dalla scomparsa, avvenuta a marzo del 2025.

"Ho il telefono inondato delle foto di mamma, ogni tanto mi capita di aprirne una, ma non riesco a vedere le immagini di mamma con mio figlio Gabriele. Mi spezza il cuore. Il dolore più grande è sapere che mamma non ci sarà più per mio figlio", afferma Paolo Ciavarro, 34 anni, diventato papà di Gabriele nel 2022. Il piccolo Gabriele Ciavarro era molto legato a sua nonna Eleonora. "Nonostante sia consapevole che la nonna non ci sia più, Gabriele pensa alla nonna al presente e parla della nonna al presente", aggiunge Andrea Rizzoli.

Eleonora Giorgi ha voluto affidare a Paolo un ultimo messaggio per Gabriele. "Pochi giorni prima di andarsene ha registrato un vocale di quattro minuti per Gabriele. Era in clinica e io ero dietro di lei. Mentre parlava, io piangevo. Non ho mai avuto il coraggio di riascoltarlo. Non l'ho mai fatto sentire a nessuno. Quando sarà il momento lo farò sentire a Gabriele", racconta Paolo Ciavarro.