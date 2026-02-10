Emanuela Folliero, i teneri auguri per i 18 anni del figlio Andrea

Emanuela Folliero con il figlio Andrea

Emanuela Folliero, 61 anni, condivide su Instagram un dolce video di momenti madre e figlio per augurare buon compleanno al suo Andrea che festeggia 18 anni.

"Buon 18esimo compleanno Andrea - scrive la conduttrice a corredo della pubblicazione social - Prima ti tenevo in braccio. Poi ti ho tenuto la mano. Ora la strada è la tua e ti guardo camminare. Ma sono qui accanto a te con tutto l’amore che posso. La tua mamma".

Andrea è nato nel 2008 dalla relazione di Emanuela Folliero con l'ex marito Enrico Mellano.

Emanuela Folliero presenta il figlio Andrea a Verissimo: "L'ho avuto a 43 anni"

Ospite a Verissimo a febbraio 2025, Emanuela Folliero aveva presentato il figlio Andrea. In quell'occasione, il ragazzo aveva spiegato: "Con la mamma ho un bellissimo rapporto, è come se fosse la mia migliore amica. Secondo me lei è perfetta perché mi spiega come vanno le cose poi sono io che decido se fare così o meno".