Emanuela Folliero, i teneri auguri per i 18 anni del figlio Andrea

Emanuela Folliero, 61 anni, condivide su Instagram un dolce video di momenti madre e figlio per augurare buon compleanno al suo Andrea che festeggia 18 anni.
"Buon 18esimo compleanno Andrea - scrive la conduttrice a corredo della pubblicazione social - Prima ti tenevo in braccio. Poi ti ho tenuto la mano. Ora la strada è la tua e ti guardo camminare. Ma sono qui accanto a te con tutto l’amore che posso. La tua mamma".
Andrea è nato nel 2008 dalla relazione di Emanuela Folliero con l'ex marito Enrico Mellano.
Ospite a Verissimo a febbraio 2025, Emanuela Folliero aveva presentato il figlio Andrea. In quell'occasione, il ragazzo aveva spiegato: "Con la mamma ho un bellissimo rapporto, è come se fosse la mia migliore amica. Secondo me lei è perfetta perché mi spiega come vanno le cose poi sono io che decido se fare così o meno".
Sempre a Verissimo, la conduttrice aveva parlato della maternità: "Sono diventata mamma a 43 anni. Non erano questi i miei progetti. Io volevo essere indipendente, fare una famiglia, dei figli. Poi, tra una cosa e l'altra, è andata diversamente".