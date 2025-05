Dalla passione per la danza che sta per diventare il suo lavoro alla storia d'amore con TrigNo: sabato 10 maggio a Verissimo la storia di Chiara Bacci.

Nata e cresciuta a Firenze, Chiara Bacci, 22 anni, si appassiona alla danza da bambina. Sua madre è ballerina e insegnante di danza e lei cresce in sala da ballo. Il suo grande talento è evidente da subito e all'età di 15 anni entra nell'Accademia della Scala. La sua formazione si arricchisce poi grazie alle esperienze internazionali che la portano in giro per il mondo: da Londra a Berlino, da Valencia a Zurigo.

È però la scuola di Amici la grande svolta, Chiara viene seguita da Alessandra Celentano, che nota subito le sue doti. La ballerina vive durante il percorso anche momenti complicati, segnati da un infortunio che la costringe a uno stop di un mese. Al problema fisico si aggiungono le sue insicurezze, che talvolta la portano a dubitare del suo stesso talento e della sua bravura.

Sempre pronto a sostenerla nei momenti no, il cantante TrigNo - nome d'arte di Pietro Bagnadentro -, a cui Chiara si lega durante il percorso ad Amici. La ballerina viene eliminata sabato 3 maggio dopo essere finita al ballottaggio proprio con TrigNo il sabato prima, ma l'eliminazione era stata sospesa a causa del mancato voto del giudice Cristiano Malgioglio, che ha chiesto tempo prima di prendere una decisione.

Dopo l'eliminazione, Chiara Bacci ha ricevuto diverse proposte: una borsa di studio alla Complexions Contemporary Ballet di New York, un contratto di lavoro nella DJKT Ballet, e anche la proposta di essere ballerina solista ne La Vedova Allegra a Pechino. Infine Maria De Filippi le ha proposto rimanere ad Amici come ballerina professionista.

Dopo l'esperienza ad Amici, Chiara Bacci ha affidato ai social le sue emozioni. "Sono immensamente grata. Non riesco a racchiudere sette mesi in poche foto e qualche parola. È stata un’esperienza unica e indimenticabile, piena di alti e bassi. Sono grata per l’opportunità che ho avuto e per le persone meravigliose che ho conosciuto e che mi hanno aiutato ad affrontare questo percorso. Sono fiera di me stessa, sono felice", ha scritto la ballerina. Chiara ha poi ringraziato Maria De Filippi, tutto il cast di Amici e TrigNo: "Grazie a Maria, ai miei maestri, ai miei compagni, a Pietro, a tutta la redazione e produzione di Amici, grazie a voi e a me. È stato come vivere in un sogno".