Camilla compie 78 anni, gli scatti inediti della regina

Una foto per festeggiare e una per ringraziare. La Royal Family ha diffuso due scatti inediti della regina, realizzati di recente dal fotografo Chris Jackson nel giardino di Ray Mill, la residenza privata di sua maestà nel Wiltshire. "In vista del 78esimo compleanno di Sua Maestà, è stata pubblicata una nuova foto della regina da Buckingham Palace": è la didascalia che accompagna il primo ritratto. "Grazie per i meravigliosi auguri in occasione del 78esimo compleanno di Sua Maestà", sono le parole che accompagnano la seconda foto in cui Camilla è intenta a leggere un libro.

Nata il 17 luglio 1947 al King's College Hospital di Londra, Camilla Shand ha studiato a Parigi lingua e letteratura francese. È amante della lettura - come si vede anche nella nuova foto diffusa da palazzo reale - adora giocare a Scarabeo e a Wordle e prende lezioni di danza classica. Ha incontrato Carlo per la prima volta nel 1970 quando lui aveva 22 anni e lei 24. La loro relazione giovanile durò un paio di anni. Nel 1973 Camilla sposò Andrew Parker Bowles da cui divorziò nel 1995 e con cui ebbe due figli: Tom (1974) e Laura (1978). Mentre Carlo sposò Diana Spencer, da cui si separò nel 1992 e con cui ebbe i figli William (1982) e Harry (1984).

Carlo e Camilla si sono fidanzati ufficialmente nel 2005 e si sono sposati il 9 aprile 2005. Hanno festeggiato in Italia, il 9 aprile 2025, i loro 20 anni di matrimonio. Vent'anni in cui hanno attraversato insieme momenti difficili, come la scomparsa della regina Elisabetta nel 2022 e la più recente diagnosi di cancro che ha riguardato il Re. Ma insieme hanno vissuto anche momenti solenni come l'incoronazione a Re e Regina nel 2023.

Nel video sotto, le storie di Carlo e Camilla.