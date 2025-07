Giuseppe Giofré, l’abbraccio con Jennifer Lopez: “Essere così apprezzato è la ricompensa più grande”

Giuseppe Giofrè, 32 anni, ha condiviso sui social un tenerissimo scatto in cui abbraccia affettuosamente Jennifer Lopez, la celebre cantante con cui il ballerino e coreografo collabora da 12 anni. Giuseppe Giofré ha accompagnato questo ricordo in bianco e nero con una dolce dedica: "Essere così apprezzato e ben voluto è la ricompensa più grande".

Giuseppe Giofrè, il legame con Jennifer Lopez

Giuseppe Giofrè, ospite a Verissimo, aveva parlato della collaborazione con una star internazionale come Jennifer Lopez, un'esperienza che l'ha portato anche a lasciare l'Italia per inseguire il suo sogno e coltivare la sua passione per la danza. Durante l'intervista il ballerino aveva raccontato: "L'Italia mi manca, mi manca la mia famiglia, il cibo italiano, ma a Los Angeles sto bene, ho le mie persone lì, la mia routine, il mio bar preferito, degli amici italiani. Anche lì mi sono creato la mia bolla in cui sto bene".

Il ballerino, uscito dalla scuola di Amici, collabora con Jennifer Lopez da 12 anni. "Avevo 18 o 19 anni quando ho iniziato a lavorare con lei. La prima volta che sono salito sul palco ero molto emozionato, ma lei mi ha aiutato a sbloccarmi".