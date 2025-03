Giuseppe Giofrè e il ballo (virale) con Jennifer Lopez: "Collaboro con J.Lo da 12 anni"

Giuseppe Giofrè parla a Verissimo della sua collaborazione con Jennifer Lopez. "Collaboro con lei da 12 anni. Avevo 18 o 19 anni quando ho iniziato a lavorare con lei", afferma il ballerino e coreografo, 32 anni, il cui recente video in cui balla proprio con J.Lo è diventato virale.

Giuseppe Giofrè racconta infatti di essere appena tornato da Abu Dhabi, dove è stato con Jennifer Lopez. Il ballerino e coreografo non nega di essere stato emozionato la prima volta che ha ballato con la popstar: "Ero molto emozionato, ma mi ha aiutato a sbloccarmi".

Jennifer Lopez è stata la prima star con cui ha collaborato il ballerino, quello con Taylor Swift nel 2015 invece è stato per Giuseppe Giofrè il primo tour internazionale. Da allora la sua carriera è stata in continua ascesa, portandolo a vivere stabilmente a Los Angeles : "L'Italia mi manca, mi manca la mia famiglia, il cibo italiano, ma a Los Angeles sto bene, ho le mie persone lì, la mia routine, il mio bar preferito, degli amici italiani. Anche lì mi sono creato la mia bolla in cui sto bene".