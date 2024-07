Instagram @gigidalessioreal

Gigi D'Alessio è diventato papà per la sesta volta. Il cantante ha annunciato sui social la nascita della figlia.

"7 luglio 2024. Benvenuta Ginevra!", ha scritto Gigi D’Alessio, aggiungendo un cuore a corredo del cartellino della culla della nuova arrivata, in cui si legge che pesa 3 chili e 380 grammi.

Gigi D’Alessio aveva svelato il sesso del figlio in un'intervista rilasciata a marzo: "Per me sarà la sesta figlia. Con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina, ma non abbiamo ancora deciso il nome", aveva raccontato il cantante di 57 anni a Tv Sorrisi e Canzoni parlando del secondo figlio avuto con Denise Esposito, con la quale ha avuto anche Francesco, 2 anni.

La conferma dell'arrivo del sesto figlio era arrivata all'anteprima del film di Marco D'Amore del film Caracas: il cantante, infatti, aveva sfilato accanto alla compagna di 31 anni, che aveva mostrato il pancione.

Gigi D'Alessio papà e nonno

Gigi D'Alessio è papà anche di Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (LDA, 2003) - nati dal matrimonio con Carmela Barbato - e dalla relazione con Anna Tatangelo ha avuto il figlio Andrea (2010). Di recente il cantante aveva pubblicato uno scatto con tutti i suoi figli, scrivendo: "Ecco il mio patrimonio".

Gigi D'Alessio è anche nonno di quattro nipoti: Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021) - figlie del suo primogenito Claudio - e di Joseluí, figlio della sua secondogenita Ilaria.