Gigi D'Alessio, la foto con tutti i figli: "Ecco il mio patrimonio"

Gigi D'Alessio il 24 febbraio ha compiuto 57 anni, e ha festeggiato questa data importante con i suoi cinque figli.

"Ecco il mio patrimonio", ha scritto il cantante, aggiungendo un cuore a uno scatto con con Claudio (1986), Ilaria (1992) e Luca (2003), avuti con l'ex moglie Carmela Barbato, Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Anna Tatangelo, e l'ultimo arrivo Francesco, avuto nel 2022 con la compagna Denise Esposito.

"Sei la mia vita", ha commentato Luca D'Alessio, che ha seguito le orme del padre, raggiungendo il successo con il nome d'arte LDA. "Ti ho visto nascere, crescere e ora ti vedo diventare adulto. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze", aveva scritto sui social al figlio Luca due anni fa Gigi D'Alessio, che è anche nonno.

Il primogenito Claudio, infatti, ha tre figlie: Noemi - avuta da una precedente relazione - Sofia, nata nel 2020, e Giselle, venuta alla luce nel 2021, avute dalla compagna Giusy Lo Conte. A breve Gigi D'Alessio accoglierà un nuovo nipotino: infatti, la figlia Ilaria è in attesa del suo primogenito.

LDA a Verissimo: "Ho un rapporto stupendo con mio padre Gigi D'Alessio"

Ospite a Verissimo, LDA aveva parlato del rapporto speciale con il papà Gigi D'Alessio.

"Io e papà abbiamo un rapporto stupendo. Non è facile far capire alla gente che non c'è niente di strano se un figlio vuole fare lo stesso lavoro del padre. Se papà fosse medico e volessi fare il medico sarebbe normale, perché allora nel canto non lo è", aveva detto il cantante.

E parlando della sua famiglia allargata, aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Ho un rapporto bellissimo anche con la mamma, sono un ragazzo fortunato, ho una bellissima famiglia".