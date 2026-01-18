Gabriele Muccino rivela a Verissimo che sua figlia Penelope è la giudice più severa del suo lavoro. "Penelope è cresciuta sul set, ma non vuole fare l'attrice. Questo la rende completamente disincantata dal glamour del glitter, però è anche profondamente lucida e intelligente", afferma il regista, 58 anni, che è papà anche di Silvio Leonardo (2000) e Ilan (2003).



Gabriele Muccino ammette di temere il giudizio di sua figlia minore, di 16 anni: "Se un poster di un film non le piace, quel poster non si fa. Se un trailer non le piace, si rimonta. Se lei dà un voto basso a un film che vede in montaggio, io vado in crisi".

Il regista però assicura che Penelope ha dato un giudizio positivo sul suo ultimo film Le cose non dette, al cinema dal 29 gennaio. "Le è piaciuto", afferma il regista.