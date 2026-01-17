Gemma Galgani: "Sposerei Mario Lenti"

Gemma Galgani parla a Verissimo dei suoi sentimenti per il cavaliere Mario Lenti e rivela: "Lo sposerei, assolutamente. È bravo in tutto, è un uomo da sposare". La storica dama di Uomini e Donne assicura: "Non è infatuazione. Sono stata travolta da questo grande amore. Mario è un uomo completo che mi fa sentire al sicuro e mi fa stare bene".



Riguardo alle dichiarazioni di Mario Lenti a Verissimo, Gemma Galgani dice: "Sento che potrebbe esserci speranza. Lui ha lasciato la porta aperta e io sono già dietro la porta". Per quanto riguarda il loro percorso a Uomini e Donne: "Io mi sento fidanzata. Il mio cuore è lì".