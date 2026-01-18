Le cose non dette, un'anteprima del nuovo film di Gabriele Muccino

Gabriele Muccino e Miriam Leone mostrano a Verissimo un assaggio di Le cose non dette, il nuovo film del regista, al cinema dal 29 gennaio, che vede l'attrice tra i protagonisti.



"È uno sliding doors. Nella vita ci sono quei momenti in cui impulsivamente, compulsivamente o stupidamente decidi di non dire una cosa", spiega Gabriele Muccino a proposito dell'anteprima. "Se il personaggio, interpretato da Stefano Accorsi, avesse presentato la cameriera a sua moglie, il film non ci sarebbe stato. La storia non si sarebbe evoluta. Invece lui non presenta la cameriera come sua allieva, quale è, e questo causa un effetto domino che trascina tutti quanti", aggiunge Gabriele Muccino.



Miriam Leone riguardo invece al suo personaggio dice: "A un certo punto del film c'è un esplosione del mio personaggio, che va a pezzi. Come può succedere dopo una crisi, si può andare a pezzi".