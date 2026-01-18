Clizia Incorvaia commenta a Verissimo il proscioglimento dalle accuse di Francesco Sarcina, che aveva denunciato l'ex moglie, accusandola di aver pubblicato sui social immagini della loro figlia minore con lo scopo "di trarne un profitto economico". "Questa sentenza mi ha restituito dignità come madre. Ho sempre protetto mia figlia Nina, l'ho sempre preservata. Ma questa accusa aveva gettato un alone su di me come genitore", dice l'influencer, 45 anni, che è stata sposata con il frontman de Le Vibrazioni dal 2015 al 2018 e che con lui ha avuto la figlia Nina (2015).



Parlando dei rapporti con Francesco Sarcina oggi, Clizia Incorvaia dice: "Sono freddi, distaccati". La loro era stata una storia difficile. "Non era un rapporto sano. Per tanto tempo ho pensato di potermi accontentare di questo tipo di relazione. Poi, quando è venuto meno il rispetto della mia persona, ho capito che dovevo prendere le distanze". Nel corso della loro relazione, non sono mancati momenti complessi: "Mi bruciò 60 paia di scarpe dopo dei litigi. Non denunciai per proteggere Nina". Alla domanda se ci siano state anche violenze fisiche, Clizia Incorvaia preferisce non rispondere: "Voglio continuare a preservare Nina. Ci sono delle cose che è meglio omettere".



Nel periodo della separazione tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, l'influencer fu accusata dall'ex marito di un presunto tradimento con Riccardo Scamarcio. A questo proposito, Clizia Incorvaia assicura: "Eravamo separati. Ero una donna separata e potevo fare tutto quello che volevo". L'influencer inoltre afferma di non aver mai tradito l'ex marito nel corso della loro relazione: "Ho una visione troppo bella dell'amore per prendere delle vie sotterranee"



Ma la battaglia legale di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina non finisce con il proscioglimento dell'influencer. "A marzo saremo di nuovo in udienza, verranno ristabilite delle cose sulla gestione di nostra figlia affinché non ricada tutto su un solo genitori. Oggi provvedo io alla sua scuola privata e anche ai weekend che passa con il papà", afferma Clizia Incorvaia, che spiega: "Il giudice aveva stabilito che Nina passasse due weekend con il padre su Milano (dove vive lui ndr) a carico mio e un weekend su Roma (dove abita Clizia con la famiglia ndr) a carico del padre perché lui dovrebbe prendere una stanza in hotel per stare con la figlia. Di weekend su Roma ne ha fatto uno in cinque anni. Mi trovo sempre io a portare Nina da lui a Milano".



A questo proposito, Clizia Incorvaia rivela: “Tre anni fa ho avuto un aborto in treno, mentre stavo accompagnando mia figlia Nina dal padre a Milano. Ebbi questa emorragia perché ero troppo sotto stress". L'udienza di marzo dovrebbe ristabilire dei nuovi equilibri tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina: "Per il bene di Nina".