Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, l'intervista in 100 secondi

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno parlato a Verissimo dei loro sette anni d'amore. La coppia ha vissuto insieme momenti bellissimi - come la nascita dei loro due figli Ethan e Achille -, ma non sono mancate le difficoltà, come quando si sono separati dopo la nascita del primo figlio.

A questo proposito Rosa Perrotta ha spiegato: "Con l'arrivo di Ethan non è stato facile. La maternità per me è stata sconvolgente. Con il senno del poi ho commesso anche tanti errori, in buona fede. Ammetto di essere stata carente come compagna in quel periodo perché ero molto concentrata su mio figlio".

La coppia ha poi ritrovato l'equilibrio. "In sette anni è stata l'unica volta che sono stata io ad andare da Pietro", ha spiegato l'ex tronista di Uomini e Donne. Per quanto riguarda invece l'eventualità, in futuro, di allargare ancora la famiglia: "Pietro ogni giorno ci prova a convincermi a fare il terzo figlio, magari arriva una femminuccia, per me invece è un no categorico".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a Verissimo.