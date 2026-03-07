Sara Conti e la fine della storia con Niccolò Macii: "È stata una decisione più mia che sua"

Sara Conti e Niccolò Macii parlano a Verissimo della decisione di porre fine alla loro storia d'amore, continuando però a rimanere partner nel pattinaggio. "È stata una decisione più mia che sua", ammette la pattinatrice, 25 anni. E spiega così la sua scelta: "Abbiamo vissuto per un periodo a casa di mia mamma, tornavamo la sera dagli allenamenti e non sapevamo di cosa parlare, cosa raccontarci".



Niccolò Macii, 30 anni, ammette che all'inizio non sia stato facile: "I primi tempi abbiamo tenuto botta anche per l'adrenalina, però poi è stato difficile. Abbiamo litigato tanto. Con il tempo ci siamo resi conto che funzionavamo di più sul lavoro che nella vita privata".



Oggi Sara Conti e Niccolò Macii hanno ritrovato l'amore: la pattinatrice accanto a Tim e il pattinatore accanto a Vanessa, che diventerà presto sua moglie. In futuro Niccolò Macii sogna di diventare papà: "Voglio diventare papà fin da bambino e vorrei essere un papà presente".

