Sara Conti e Niccolò Macii: "Non parteciperemo ai prossimi Mondiali"

Sara Conti e Niccolò Macii non parteciperanno ai prossimi Mondiali di pattinaggio, che si terranno a Praga a fine marzo. La coppia di pattinatori azzurri lo ha annunciato a Verissimo. "È stata una decisione più mia che sua", ha affermato la pattinatrice, 25 anni, reduce insieme al pattinatore, 30 anni, dalle Olimpiadi di Milano-Cortina in cui la coppia ha vinto il bronzo nel pattinaggio di figura.



"Siamo tornati da questa Olimpiade distrutti, sia in positivo sia in negativo. Ho avuto bisogno di metabolizzare quest'ultima gara che è stata una bella batosta per me. In questo momento non ci sono i presupposti per gareggiare ai Mondiali", ha spiegato Sara Conti che non ha nascosto il rammarico per la gara e il desiderio di ottenere un risultato maggiore: "Non ci siamo mai imposti punteggi o dei piazzamenti da dover raggiungere, ma sapevamo cosa potevamo fare. Conosci gli avversari e sai dove puoi arrivare. Non è arrivato il risultato. Ma alla luce anche dell'infortunio che avevamo avuto poco prima delle Olimpiadi, sono comunque fierissima di quello che abbiamo fatto".