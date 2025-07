Pierpaolo Pretelli torna dall’Isola dei Famosi, la foto con Giulia Salemi e i figli Kian e Leonardo

Terminata l'avventura come inviato dell’Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli è tornato in Italia, con lui un "compagno di viaggio" speciale: il primogenito Leonardo, nato nel 2017 dalla relazione con l'ex compagna Ariadna Romero. Ad attenderli a casa la compagna di Pierpaolo, Giulia Salemi, e il loro figlio Kian, nato il 10 gennaio del 2025, che ha conosciuto per la prima volta il fratello maggiore. Dall'Honduras, Pierpaolo Pretelli ha fatto prima tappa a Miami, dove Leonardo vive con la mamma, per poi ripartire in Italia insieme al primogenito.

A raccontare i dolci momenti del loro ricongiungimento è stata Giulia Salemi, che ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni teneri scatti insieme al compagno e alcuni emozionanti momenti di Pierpaolo mentre abbraccia dolcemente i suoi due figli. L'influencer ha accompagnato le foto con una didascalia: "Riuniti".

Le parole di Pierpaolo Pretelli a Verissimo prima di partire per l'Isola dei Famosi

Pierpaolo Pretelli, prima di partire per l'Honduras, è stato ospite a Verissimo, e in quell'occasione aveva ricevuto un dolce videomessaggio da parte della compagna Giulia Salemi, che si era mostrata molto emozionata per l'avventura del compagno. "Amore mio, il momento che tanto desideravi è arrivato. Anche se fai finta di niente so quanto sei emozionato. Sono emozionata io per te. Io e Kian saremo i tuoi tifosi numero uno, tra poppate e popcorn. Ogni puntata saremo sul divano pronti a sostenerti".