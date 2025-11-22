Boris Becker è diventato papà per la quinta volta. La leggenda del tennis, 58 anni, annuncia la nascita della figlia Zoë Vittoria, avuta con la moglie Lilian de Carvalho Monteiro, 35 anni, con cui è sposato dal 2024. "Benvenuta al mondo", sono le parole che accompagnano lo scatto delle loro tre mani insieme. Zoë Vittoria è la quinta figlia di Boris Becker, che è anche papà di Noah ed Elias - nati dal primo matrimonio con la modella Barbara Feltus Pabst -, di Amadeus - nato dal secondo matrimonio con la modella Lilly Kerssenberg - e di Anna , nata dalla relazione con la modella Angela Ermakova.

Ospite a Verissimo, Boris Becker ha parlato della sua storia d'amore con Lilian e ha condiviso le emozioni di diventare di nuovo papà. "Faccio del mio meglio. Non pensavo di incontrare una persona come Lilian, mi ha salvato in uno dei momenti più difficili della mia vita", ha affermato la leggenda del tennis, che nel 2022 è stato condannato da un tribunale inglese per bancarotta fraudolenta.

Lilian de Carvalho Monteiro, parlando della loro storia d'amore, ha detto: "La nostra relazione è iniziata prima dei problemi che poi Boris ha avuto. Non sapevamo come sarebbe finita, ma ci siamo dati da fare per combattere quel periodo". Prima della sentenza, Boris Becker aveva chiesto a Lilian di interrompere la loro relazione e rifarsi una vita senza di lui. Ma lei non accettò quella richiesta. "Mi disse di andare avanti con la mia vita se le cose si fossero messe male, ma non mi è passato nemmeno per la testa di lasciarlo da solo. È stata la decisione più importante della mia vita", afferma Lilian de Carvalho Monteiro. A questo proposito Boris Becker ha aggiunto: "Stavamo insieme da un paio d'anni, quindi c'erano già delle basi di amore e rispetto, però non sapevamo quanti anni sarei stato in prigione in caso di condanna. Lei è una donna giovane, bellissima, di successo, non volevo che soffrisse per colpa mia. Quando le dissi di andare avanti senza di me, lei mi guardò come per dire: 'Come puoi chiedermi qualcosa del genere?'. Poi una volta in prigione era l'unica persona con cui volevo parlare".