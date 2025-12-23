Enrique Iglesias e Anna Kurnikova sono diventati genitori per la quarta volta. Il cantante, 50 anni, e l'ex tennista, 44 anni, hanno annunciato la nascita del quarto figlio. "My sunshine (il mio raggio di sole ndr)", è la didascalia del primo scatto del bambino, nato il 17 dicembre, di cui non è rivelato né il sesso né il nome.



Insieme dal 2001, Enrique Iglesias e Anna Kurnikova sono diventati genitori nel 2017 con la nascita dei gemelli Nicholas e Lucy. Nel 2020 hanno accolto la terza figlia Mary.

Anna Kurnikova non ha annunciato pubblicamente di essere in attesa del quarto figlio. Ma durante l'estate la notizia della gravidanza era stata anticipata da diversi media. "Anna ed Enrique sono molto felici di diventare di nuovo genitori. Hanno dimostrato di essere degli ottimi genitori per i loro tre figli ed entrambi amano questo percorso. Si godono le attività e tutto ciò che comporta crescere dei bambini", aveva confermato una fonte a People.