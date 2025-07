Alessandra Amoroso, il dolce video con il compagno Valerio Pastore che le bacia il pancione

Alessandra Amoroso pubblica un tenero video in cui il compagno Valerio Pastore bacia il pancione. La cantante aspetta una bambina

Instagram: @amorosoof

"Me lo sto vivendo di pancia". Con queste parole, Alessandra Amoroso condivide un momento dolcissimo con i suoi follower, pubblicando un video in cui il compagno Valerio Pastore le bacia il pancione. La cantante include la clip in un carosello di foto e video dedicato al suo summer tour.

Nel video, Alessandra sorride mentre tiene con delicatezza il suo ventre con Valerio che si china per baciarle la pancia.

La cantante aveva parlato della gravidanza a Verissimo, raccontando che la bambina nascerà a inizio settembre. Si chiamerà Penelope Maria, con il secondo nome scelto in omaggio all’amata nonna. "Diventare mamma era un po’ il mio sogno. Sono contenta che arrivi all’età di 39 anni, sono una donna più matura, più consapevole, mi sento più focalizzata", aveva raccontato Alessandra Amoroso.

La storia d’amore tra Alessandra Amoroso e Valerio Pastore è iniziata nel 2021. Oggi la cantante si sente fortunata ad avere un compagno che la supporta e la aiuta in ogni momento: "Ho la fortuna di avere un compagno che mi sta molto vicino, mi aiuta, mi supporta. Oggi vivo questa condizione meravigliosa nel mio modo, nel modo giusto per me", aveva detto Alessandra Amoroso.

Prima di accogliere la piccola Penelope Maria, Alessandra è impegnata nel suo tour estivo: "Come tutte le donne che con il pancione vanno a lavorare, lo farò anche io".