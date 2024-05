Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono sposati: la conferma di Jon Bon Jovi

Instagram @jakebongiovi

Jon Bon Jovi ha confermato che suo figlio Jake Bongiovi, ha sposato l'attrice britannica Millie Bobby Brown con una cerimonia molto intima.

In occasione della partecipazione del cantante di 62 anni al programma The One Show di Bbc, Jon Bon Jovi ha raccontato: "Sì, è vero, mio figlio Jake e Millie si sono sposati. È stato un matrimonio in famiglia, molto ristretto, la sposa era bellissima e Jake era felice come non mai. Insieme sono veramente fantastici".

Jon Bon Jovi, parlando della giovane età della coppia, ha poi raccontato a Radio Andy: "Millie è meravigliosa e mio figlio è felicissimo. Non so se l'età conti, se trovi il partner giusto crescere insieme penso sia saggio. Credo che tutti i miei figli abbiano trovato persone con cui pensano di poter crescere insieme e a me e mia moglie piacciono tutti i loro partner".

Secondo The Sun, il padre dell'attore e modello di 22 anni e la madre Dorothea Hurley, con la quale Bon Jovi ha avuto altri tre figli, erano presenti insieme ai genitori di Millie Bobby Brown, 20 anni. "È stata una cerimonia molto tranquilla e romantica con i loro familiari più stretti", ha fatto sapere il tabloid, che ha riferito anche che la coppia sta pianificando una celebrazione più ampia entro la fine dell'anno.

Jake Bongiovi e Millie Bobby Brown, dal primo incontro alla proposta di matrimonio

L'attrice e il modello, che nel 2022 erano apparsi in coppia sul red carpet dei Bafta Film Awards, si conoscono dal 2020 ma avevano annunciato il loro fidanzamento ufficiale ad aprile dello scorso anno.

Millie Bobbie Brown a marzo aveva parlato della proposta di matrimonio al The Tonight Show di Jimmy Fallon: "Io e Jake adoriamo le immersioni, abbiamo preso insieme il brevetto da sub e lui mi ha proposto di sposarlo proprio sott'acqua".

"Jake mi ha dato una conchiglia e dietro c'era l'anello; poi mi ha infilato l'anello al dito e io, nel mostrarglielo, l'ho fatto cadere. L'anello è precipitato negli abissi ma Jake è riuscito ad andare in profondità e a recuperarlo", ha aggiunto la star di Stranger Things.

La coppia condivide spesso romantici momenti sui social: "Il giorno in cui sei nato è il mio giorno preferito. Ti amo", ha scritto Millie Brown il 7 maggio a corredo di alcuni scatti con Jake Bon Giovi, in occasione del suo 22esimo compleanno. "Sei il mio principe", aveva scritto qualche tempo prima al neosposo su Instagram.