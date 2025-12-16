Stefano Corti, le foto con il figlio Noa Alexander sulla neve: "Prima volta sugli sci"

Stefano Corti con il figlio Noa Alexander | Instagram: @stefanocorti85

Il carosello mostra padre e figlio sulle Dolomiti, insieme per vivere la prima esperienza sugli sci del piccolo Noa. Tra scatti con il maestro e video in cui il bambino prova lo spazzaneve, emergono momenti di pura tenerezza e scoperta . "Prima volta sugli sci", è la didascalia scelta dalla Iena a corredo della pubblicazione su Instagram.

Noa Alexander è il secondogenito di Stefano Corti, già papà di Gabriele, nato da una precedente relazione. Ne aveva parlato a Verissimo nel 2022 quando, ospite insieme a Bianca Atzei - ora ex compagna -, aveva raccontato di avere un figlio già adolescente, all'epoca quattordicenne, e di aver scoperto della sua esistenza dopo la nascita.

"Era un periodo particolare - ha affermato Corti - Viaggiavo tantissimo per lavoro. Periodo presocial, quindi se incontravi qualcuno da qualche parte, quell'incontro rimaneva lì se non ti scambiavi il numero di telefono. Dall'incontro con questa ragazza è nato Gabriele che è un ragazzo fantastico. Oggi fa parte della nostra vita".