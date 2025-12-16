Stefano Corti, le foto con il figlio Noa Alexander sulla neve: "Prima volta sugli sci"

Stefano Corti, 40 anni, condivide sui social alcune dolci fotografie in montagna in compagnia del figlio Noa Alexander, nato il 18 gennaio 2023 dalla relazione con la cantante Bianca Atzei.
Il carosello mostra padre e figlio sulle Dolomiti, insieme per vivere la prima esperienza sugli sci del piccolo Noa. Tra scatti con il maestro e video in cui il bambino prova lo spazzaneve, emergono momenti di pura tenerezza e scoperta. "Prima volta sugli sci", è la didascalia scelta dalla Iena a corredo della pubblicazione su Instagram.
Noa Alexander è il secondogenito di Stefano Corti, già papà di Gabriele, nato da una precedente relazione. Ne aveva parlato a Verissimo nel 2022 quando, ospite insieme a Bianca Atzei - ora ex compagna -, aveva raccontato di avere un figlio già adolescente, all'epoca quattordicenne, e di aver scoperto della sua esistenza dopo la nascita.
"Era un periodo particolare - ha affermato Corti - Viaggiavo tantissimo per lavoro. Periodo presocial, quindi se incontravi qualcuno da qualche parte, quell'incontro rimaneva lì se non ti scambiavi il numero di telefono. Dall'incontro con questa ragazza è nato Gabriele che è un ragazzo fantastico. Oggi fa parte della nostra vita".