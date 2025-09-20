"Nonna Rachele tradì nonno Benito": la rivelazione nel libro di Alessandra Mussolini

"Nonna Rachele tradì nonno Benito": è la rivelazione di cui parla Alessandra Mussolini nel suo nuovo libro Benito, le rose e le spine. A Verissimo Alessandra Mussolini, 62 anni, racconta come sia nato il libro: "Abbiamo trovato dei manoscritti il cui contenuto ribalta tutta la figura di nonna Rachele e la storia di nonna Rachele e nonno Benito. Lui era molto geloso e lei emerge in una versione inedita, imprevedibile, non sottomessa, diversa dall'immaginario collettivo".

Alessandra Mussolini è figlia di Romano Mussolini - quartogenito di Benito Mussolini e di Rachele Guidi - e di Maria Scicolone, sorella minore dell'attrice Sophia Loren. Parlando del libro, Alessandra Mussolini aggiunge: "È il racconto di un tradimento d'amore". E rivela: "Nonno Benito diventa pazzo per questo tradimento. Ha dei sospetti - a causa di una lettera della sorella di nonna Rachele, segretamente innamorata di lui - e torna da solo a casa a sorpresa, senza scorta, per cercare degli indizi del tradimento".