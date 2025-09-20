Mediaset Infinity logo
20 settembre 2025

Alessandra Mussolini: "Un tradimento non si perdona"

"Se si ama non si perdona. Si perdonano i figli, ma un tradimento non si perdona. Si va avanti", dice Alessandra Mussolini a Verissimo

"Se si ama non si perdona. Si perdonano i figli, ma un tradimento non si perdona. Si va avanti": con queste parole Alessandra Mussolini risponde a Verissimo alla domanda se abbia perdonato il tradimento nella sua vita.

Per quanto riguarda la decisione di rimanere con il marito Mauro Floriani dopo la vicenda che l'ha visto coinvolto in passato, Alessandra Mussolini, 62 anni, dice: "Io voglio stare tranquilla e sto bene dove sto. Se non vado bene, sono gli altri che si devono allontanare da me".

Sposati dal 1989, Alessandra Mussolini e Mauro Floriani hanno tre figli Caterina (1995), Clarissa (1997) e Romano (2003): "Conosco Mauro dal '78 e siamo sposati dall'89. Non concepisco la mia vita senza la mia famiglia". Alla domanda se lei invece abbia mai tradito nella sua vita, Alessandra Mussolini risponde: "No, non riesco a tradire. Mi farei sgamare subito e poi sarebbe una fatica tremenda".

