Demet Özdemir fa gli auguri a Ibrahim Çelikkol: "Che gran fortuna conoscerti"

Demet_Özdemir_e_Ibrahim_Çelikkol

"Buon compleanno a te, felice di averti qui. Che gran fortuna conoscerti", Demet Özdemir ha voluto celebrare così il compleanno del suo amico e collega Ibrahim Çelikkol.

I due attori turchi sono famosi in Italia per i loro ruoli in alcune soap opera con cui hanno conquistato il pubblico del nostro Paese, come DayDreamer - Le ali del sogno, Terra amara e My Home My Destiny. In quest'ultima, Demet Özdemir e Ibrahim Çelikkol hanno prestato il volto ai due protagonisti della soap: Zeynep e Mehdi.

In occasione di San Valentino e del suo compleanno, Ibrahim Çelikkol ha pubblicato una foto in compagnia della sua compagna Natali Yarcan: "La nostra è una relazione magica. Lei è sempre con me, è nel mio cuore", aveva detto l'attore turco durante la sua intervista a Verissimo.